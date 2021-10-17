На території Одеського НПЗ сталась пожежа: горіла сірка

На території недіючого Одеського нафтопереробного заводу сталась пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на початковій стадії розвитку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Рятувальники отримали повідомлення, що з території Одеського нафтопереробного заводу розповсюджується їдкий запах диму. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів було виявлено осередок загоряння сірки в складському приміщенні підприємства.
Вогонь загасили. Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем не встановленими особами.