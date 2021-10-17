RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На території Одеського НПЗ сталась пожежа: горіла сірка

Автор: Анастасія Рокитна

На території недіючого Одеського нафтопереробного заводу сталась пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на початковій стадії розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення, що з території Одеського нафтопереробного заводу розповсюджується їдкий запах диму. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів було виявлено осередок загоряння сірки в складському приміщенні підприємства.

Вогонь загасили. Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем не встановленими особами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа