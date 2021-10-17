ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На території Одеського НПЗ сталась пожежа: горіла сірка

Новость на русском →
Одеса, Неділя 17 жовтня 2021 10:29
На території Одеського НПЗ сталась пожежа: горіла сірка Фото: на території Одеського НПЗ сталась пожежа (od.dsns.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

На території недіючого Одеського нафтопереробного заводу сталась пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на початковій стадії розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення, що з території Одеського нафтопереробного заводу розповсюджується їдкий запах диму. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів було виявлено осередок загоряння сірки в складському приміщенні підприємства.

Вогонь загасили. Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем не встановленими особами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа
NEWS
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України