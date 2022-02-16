На території "Межигір'я" можуть створити пам’ятку садово-паркового мистецтва
На території резиденції "Межигір'я" планують створити пам’ятку садово-паркового мистецтва. Відповідне протокольне доручення надало Міністерство захисту довкілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
"Міністерство охорони довкілля надало протокольне доручення про розгляд питання щодо створення паркопам'ятки садово-паркового мистецтва на території урядової резиденції "Межигір’я", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, у 2014 році Верховна рада підтримала постанову №4189 щодо передачі Межигір’я у держвласність.
Разом з тим, у вересні 2014 року Кабінет міністрів заявив, що забезпечив повернення у державну власність земель "Межигір'я" - колишньої резиденції четвертого президента України Віктора Януковича.
Додамо, суд повернув державі 1,7 га землі в урочищі "Межигір'я".