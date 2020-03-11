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На території Лук'янівського СІЗО виявили гранату

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 18:30
На території Лук'янівського СІЗО виявили гранату
Фото: гранати в Лук'янівському СІЗО (kyiv.gp.gov.ua)

Сапери знешкоджують гранати

У середу, 11 березня, на внутрішній території "Київського слідчого ізолятора" (Лук'янівське СІЗО) виявили бойові гранати і запали до них. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що на даний момент з'ясовують обставин потрапляння на територію СІЗО виявлених предметів та їх знешкодження.

"Адміністрацією СІЗО було негайно вжито заходів для збереження життя і здоров'я працівників та ув'язнених, які перебували поблизу місця події, та повідомлено про небезпечні знахідки фахівців вибухотехнічної служби", - повідомили в прокуратурі.

За даним факти розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше РБК-Україна писало, що на території міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" знайшли застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. У радіусі 150 метрів була проведена евакуація персоналу.

Також повідомлялося, що в ніч на 11 березня в Одесі стався вибух у дворі житлового будинку. Попередньо стався вибух гранати РГД-5.

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Новини України КиївгранатаЛукьяновское СИЗОПрокуратура
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