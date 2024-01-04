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Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Иране

Фото: Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Иране (flickr.com/semisara)
Автор: Карина Левицкая

ИГИЛ взяла на себя ответственность за вчерашние взрывы в Иране, в результате которых погибли по меньшей мере 84 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за два взрыва у могилы генерала Касема Сулеймани, руководителя элитных иранских сил "Кудс", погибшего в результате удара американского беспилотника в Ираке четыре года назад.

В результате данного теракта погибли по меньшей мере 84 человека.

Теракт в Иране

Как сообщает BBC, вчера, 3 января, десятки человек были ранены, когда террористы попали в процессию у мечети Сахеб аз-Заман в городе Керман. Первоначально сообщалось о 103 погибших, но министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйнолахи заявил, что некоторые имена были случайно зарегистрированы дважды. Сегодня утром глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям уменьшил количество погибших до 95 человек.

При этом иранские государственные СМИ сообщают о по меньшей мере 84 погибших в результате двух взрывов бомб у могилы иранского генерала Касема Сулеймани в четвертую годовщину его убийства.

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