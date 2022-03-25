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Тероборона Запоріжжя отримала 500 тисяч на бронежилети та аптечки

Фото: тероборона Запоріжжя отримала 500 тисяч на бронежилети та аптечки (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Сили територіальної оборони Запоріжжя отримали 500 тисяч доларів на захисну амуніцію та аптечки. Гроші до цільового благодійного фонду перерахувала компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На ці кошти закуплять бронежилети, кулезахисні шоломи і медичні аптечки стандарту НАТО для захисників.

"Ми об'єднуємося, щоб наблизити нашу перемогу. Армія та Сили територіальної оборони захищають мирне населення, а ми - намагаємося захистити та підтримати їх у боротьбі за суверенітет держави, нашу свободу та незалежність", - заявив керівник Центру координації гуманітарної місії "Метінвесту" у Запоріжжі, генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, група "Метінвест" з перших днів війни підтримує Збройні сили й Сили територіальної оборони в містах присутності компанії.

Раніше компанія виділила 10 мільйонів євро на закупівлю захисної амуніції та аптечок для тероборони України. Закупівля проходить у декілька етапів: перші 3 тис. "броників" та 500 аптечок вже доставлені до українських підрозділів ТРО.

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