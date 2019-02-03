У Тернопільській області сталася бійка за участю прихильників ПЦУ і поліції

У бійці постраждав настоятель релігійної громади

В селе Гнездичне Збаражского района Тернопольской области произошла потасовка возле Свято-Преображенского храма, в результате пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информационно-просветительский отдел УПЦ".

Сообщается, что перед началом богослужения около церкви собрались люди, которые, как предполагается, устроили потасовку. Сам священник утверждает, что о готовящейся провокации было известно заранее.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, толкали верующих", - рассказал священник.

Отмечается, что 13 января на собрании села было принято решение о переходе в новую церковь.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 февраля митрополита Киевского и всея Украины Епифания интронизировали в Соборе Святой Софиии. Сегодня в 9 часов утра в Софии Киевской началась интронизация нового предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Отметим, 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины .