У Тернопільській області сталася пожежа на складі

Фото: пожежа на складі (dsns.gov.ua)

Площа пожежі складає близько 500 кв. м

У селі Великий Глибочок (Тернопільська область) сталася пожежа в одноповерховій складській будівлі місцевого підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, загорання крівлі одноповерхової складської будівлі сталося вранці 15 вересня. Близько 09:54 надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу на площі майже 500 квадратних метрів.

За попередніми даними, в результаті інциденту жертв та постраждалих немає. До гасіння залучені 17 співробітників ДСНС та 4 одиниці рятувальної техніки. Причини загорання наразі невідомі.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, у Києві на території пляжного комплексу на острові Долобецький сталася пожежа. Загорання сталося в одноповерховій будівлі клубу в Гідропарку. Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу о 18:34.

Також РБК-Україна писало, що в Києві в ніч на 14 вересня у Подільському районі сталася пожежа в одному з ресторанів. За даними ЗМІ, пожежа виникла в ресторані "Хуторок". Загорання виникло на кухні, після чого вогонь поширився в інші приміщення. Пожежа була ліквідована о 05:00 на площі 70 квадратних метрів.