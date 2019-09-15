ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тернопільській області сталася пожежа на складі

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 11:46
У Тернопільській області сталася пожежа на складі
Фото: пожежа на складі (dsns.gov.ua)

Площа пожежі складає близько 500 кв. м

У селі Великий Глибочок (Тернопільська область) сталася пожежа в одноповерховій складській будівлі місцевого підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, загорання крівлі одноповерхової складської будівлі сталося вранці 15 вересня. Близько 09:54 надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу на площі майже 500 квадратних метрів.

За попередніми даними, в результаті інциденту жертв та постраждалих немає. До гасіння залучені 17 співробітників ДСНС та 4 одиниці рятувальної техніки. Причини загорання наразі невідомі.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, у Києві на території пляжного комплексу на острові Долобецький сталася пожежа. Загорання сталося в одноповерховій будівлі клубу в Гідропарку. Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу о 18:34.

Також РБК-Україна писало, що в Києві в ніч на 14 вересня у Подільському районі сталася пожежа в одному з ресторанів. За даними ЗМІ, пожежа виникла в ресторані "Хуторок". Загорання виникло на кухні, після чого вогонь поширився в інші приміщення. Пожежа була ліквідована о 05:00 на площі 70 квадратних метрів.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні Під Рівним загасили пожежу на сміттєзвалищі
Новини України пожежаТернопольская областьДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся