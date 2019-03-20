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У Тернопільській області перекинувся потяг з пасажирами

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 11:57
У Тернопільській області перекинувся потяг з пасажирами
Фото: аварія поїзда (tp.npu.gov.ua)

В поїзді на момент аварії перебували 50 осіб

В Тернопільській області 19 березня перекинувся один із вагонів пасажирського поїзда на перегоні Прошова-Микулинці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

Повідомляється, що під час руху пасажирського потягу сполученням Тернопіль-Заліщики один з вагонів зійшов з рейок і перекинувся.

На момент пригоди в поїзді перебували близько 50 пасажирів, ніхто з них серйозно не постраждав.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області на залізничному переїзді пасажирський потяг протаранив вантажний автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд прямо перед локомотивом.

ДТП сталося 7 лютого о 15:54 на перегоні Хриплин - Братківці. В результаті дорожньо-транспортної пригоди локомотив зійшов з рейок першою колісною парою. Машиніст і пасажири поїзда не постраждали, водій автомобіля госпіталізований.

Додамо, що протягом 2018 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинули 16 осіб і ще 30 отримали травми.

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