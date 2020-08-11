У Тернопільській області в пансіонаті виявили спалах COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Пансіонат закриють на 14-денну ізоляцію

У Тернопільській області в Петриківському геріатричному пансіонаті виявили спалах коронавірусу. Пансіонат буде перебувати на двотижневої ізоляції.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.

Глава ОДА Володимир Труша заявив, що крім підопічних пансіонату там також знаходяться 25 співробітників. Всі вони здадуть ПЛР-тест на COVID-19.

"Стан більшості хворих задовільний. Один підопічний у важкому стані, проте його стан не пов'язано із захворюванням коронавірусів. Пацієнт переведений на стаціонарне лікування", - повідомив Труша.

Крім того, начальник департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський повідомив, що геріатричний пансіонат забезпечений продуктами харчування і лікарськими препаратами в достатній кількості.

"Відокремлені один від одного хворі і здорові підопічні пансіонату. Також забезпечуємо персонал усіма необхідними засобами індивідуального захисту. Крім цього прийнято рішення про додаткове забезпечення захисними костюмами і масками", - зазначив він.

Відзначимо, геріатрія - приватний розділ геронтології, який займається вивченням, профілактикою і лікуванням хвороб старечого віку.

Нагадаємо, в Кіцманському районі Чернівецької області виявили спалах коронавірусу.

Крім того, у Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі.