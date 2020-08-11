ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Тернопільській області в пансіонаті виявили спалах COVID-19

Тернопільська область, Вівторок 11 серпня 2020 15:03
У Тернопільській області в пансіонаті виявили спалах COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Пансіонат закриють на 14-денну ізоляцію

У Тернопільській області в Петриківському геріатричному пансіонаті виявили спалах коронавірусу. Пансіонат буде перебувати на двотижневої ізоляції.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.

Глава ОДА Володимир Труша заявив, що крім підопічних пансіонату там також знаходяться 25 співробітників. Всі вони здадуть ПЛР-тест на COVID-19.

"Стан більшості хворих задовільний. Один підопічний у важкому стані, проте його стан не пов'язано із захворюванням коронавірусів. Пацієнт переведений на стаціонарне лікування", - повідомив Труша.

Крім того, начальник департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський повідомив, що геріатричний пансіонат забезпечений продуктами харчування і лікарськими препаратами в достатній кількості.

"Відокремлені один від одного хворі і здорові підопічні пансіонату. Також забезпечуємо персонал усіма необхідними засобами індивідуального захисту. Крім цього прийнято рішення про додаткове забезпечення захисними костюмами і масками", - зазначив він.

Відзначимо, геріатрія - приватний розділ геронтології, який займається вивченням, профілактикою і лікуванням хвороб старечого віку.

Нагадаємо, в Кіцманському районі Чернівецької області виявили спалах коронавірусу.

Крім того, у Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Тернопольская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся