ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Тернопольской области в пансионате выявили вспышку COVID-19

Тернопольская область, Вторник 11 августа 2020 15:03
В Тернопольской области в пансионате выявили вспышку COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пансионат закроют на 14-дневную изоляцию

В Тернопольской области в Петриковском гериатрическом пансионате выявили вспышку коронавируса. Пансионат будет находиться на двухнедельной изоляции.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Глава ОГА Владимир Труша заявил, что кроме подопечных пансионата там также находятся 25 сотрудников. Все они сдадут ПЦР-тест на COVID-19.

"Состояние большинства больных удовлетворительное. Один подопечный в тяжелом состоянии, однако его состояние не связано с заболеванием коронавирусом. Пациент переведен на стационарное лечение", - сообщил Труша.

Кроме того, начальник департамента социальной защиты населения Тернопольской ОГА Вадим Боярский сообщил, что гериатрический пансионат обеспечен продуктами питания и лекарственными препаратами в достаточном количестве.

"Отделены друг от друга больные и здоровые подопечные пансионата. Также обеспечиваем персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме этого принято решение о дополнительном обеспечении защитными костюмами и масками", - отметил он.

Отметим, гериатрия - частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Напомним, в Кицманском районе Черновицкой области выявили вспышку коронавируса.

Кроме того, во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Тернопольская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь