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У Тернопільській області лише у 5% навчальних закладів достатньо вакциновано викладачів

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Тернопіль , Середа 08 вересня 2021 18:26
У Тернопільській області лише у 5% навчальних закладів достатньо вакциновано викладачів Фото: у Тернопільській області лише у 5% навчальних закладів достатньо вакциновано викладачів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За словами керівника департаменту освіти Тернопільської ОДА Ольги Хоми, 57 обласних навчальних закладів із 1217 мають більше ніж 80% вакцинованих працівників. Тернопіль, зі свого боку, має найнижчий показник щеплення серед викладачів в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням місцеве видання Zaxid.

"У нас є рекордсмени по вакцинації працівників у закладі. Але це переважно малокомплектні заклади, або початкові школи, де є дуже маленька кількість працівників. Є школа у селі Дзвиняч, там провакциновано 96% – працює 36 вчителів, не вакциновано лише двоє. У садку в селі Росоховатець провакциновано 100% працівників – там працює 10 людей. А великі школи переважно мають низький показник", - відзначила Хома.

Вона додала, що великі школи Тернопільської області переважно мають низький відсоток вакцинування серед працівників. У селі Раштинці є навчальний заклад де працюють 35 людей й серед них щеплено лише 4%.

За словами Ольги Хоми, після початку навчального року, у кількох навчальних закладах Тернопільської області вже зафіксували низку випадків захворювання на коронавірус серед учнів.

"У місті ми маємо найменше провакцинованих працівників в закладі – це 50 %. Є такі навчальні установи, де вакцинація – 100%, це переважно дитячі садки", - додала Хома.

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