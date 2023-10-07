В Тернополе военные силой "упаковали" мужчину в бус. В ТЦК проводят проверку

Что произошло

Местное агентство "20 минут" опубликовало видео, на котором предположительно сотрудники Тернопольского ТЦК, силой задерживают мужчину. Несколько человек в форме "упаковали" его в микроавтобус.

Что говорят в ТЦК

В местном ТЦК в сообщении на странице в Facebook намекнули на неоднозначность ситуации, и причиной задержания мужчины якобы были словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан в отношении сотрудников центра комплектования, а также нанесение удара военнослужащему.

"Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", - заявили в центре.

В то же время в ТЦК отметили, что уведомление граждан проводят военные с боевым опытом, которые признаны ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий.

"Вместе с тем напоминаем об обязанности граждан самостоятельно прибывать в ТЦК СП для обновления своих учетных данных и прохождения военно - врачебной комиссии, которая устанавливает степень годности к прохождению военной службы", - добавили в центре.

Напомним, ранее во Львовской области разгорелся скандал из-за видео с избиением уклоняющегося сотрудниками Самборского ТЦК. В ТЦК заявили, что проведут служебную проверку, но позже правоохранители задержали двух работников ТЦК, причастных к избиению мужчины.

Кроме того, пресс-офицер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснял, что запрещено делать работникам военкоматов при вручении повесток.

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