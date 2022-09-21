В Тернополе возвращают масочный режим из-за коронавируса: где он будет обязательным

С 22 сентября в Тернополе снова вводится масочный режим из-за коронавируса. Семена масок становятся обязательными в общественных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский городской совет .

Так, на заседании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера 21 сентября решили:

Как сообщалось, в Украине за неделю зафиксировали 36 683 случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей, эта цифра больше почти на 13 тысяч.

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