В Тернополе планируют устанавливать укрытия на остановках

Тернополь планирует закупить 10 специализированных укрытий, чтобы установить их на остановках общественного транспорта, где нет рядом убежишь.
"Планируем приобрести 10 специализированных укрытий, которые будут установлены на остановках общественного транспорта, где поблизости нет укрытий", - написал он.
По его словам, это будет реализовано в рамках программы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Он добавил, что в случае необходимости количество укрытий будет увеличено.
Напомним, ранее в Киеве решили устанавливать специальные защитные конструкции в пределах остановок, где могут укрыться пассажиры во время воздушных тревог.
В Харькове и Днепре также построят остановки-укрытия.
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