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В Тернополе подростки жестоко избили инвалида. Его на улице нашел дворник

Тернополь, Пятница 29 декабря 2023 14:27
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В Тернополе подростки жестоко избили инвалида. Его на улице нашел дворник Фото: в Тернополе подростки жестоко избили инвалида (facebook.com/gynp.ternopil)
Автор: Наталия Гурковская

Два 17-летних подростка жестоко избили 26-летнего инвалида с детства. После этого они вынесли мужчину на улицу в мороз, а уже утром его нашел дворник и вызвал "скорую".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Тернопольской области.

"После осмотра медики констатировали, что у мужчины множественные ушибы головы и тела, обморожение обеих стоп, поскольку он был без обуви", - рассказали полицейские.

Как все произошло?

Потерпевшим оказался житель Тернополя 1997 года рождения. Он инвалид с детства. Мужчину в гости вместе с товарищем пригласили несовершеннолетние 17-летние парень и девушка, жители Чертковского района.

"Молодые люди распивали спиртные напитки, а затем между ними возник конфликт. Несовершеннолетние начали наносить удары 26-летнему знакомому - били по голове и телу руками и ногами, ремнем и шваброй", - добавили в полиции.

Когда мужчина потерял сознание, они унесли его тело во двор дома и оставили там. Пострадавший пролежал на морозе всю ночь и только утром его увидела уборщица.

Возможное наказание

Следователи вместе с оперативниками уголовного розыска Тернопольского райуправления полиции установили подростков, избивших мужчину. Им уже избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Несовершеннолетним грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, в Киеве задержали банду подростков, которые готовили серию преступлений на территории столицы после просмотра популярного российского сериала.

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