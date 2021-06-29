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Під Тернополем горить сміттєзвалище

Автор: Дмитро Левицький

Поблизу Тернополя сьогодні, 29 червня, сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Вогонь спалахнув на сміттєзвалищі у селі Малашівці.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook.

Наразі горить сміття на площі орієнтовно 100 квадратних метрів. Глибина залягання сміття в осередку пожежі - до 10 метрів.

На місці події працюють 4 одиниці рятувальної техніки та 5 одиниць допоміжної техніки від комунальних та інших служб. Вже організовано безперебійну подачу води на гасіння.

До гасіння пожежі, зокрема, залучили два трактори та самоскид, які посипають відсівом осередки пожежі. Ліквідація вогню все ще триває.

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