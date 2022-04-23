У Тернополі жінка на машині заїхала до кафедрального собору

У ніч на 23 квітня в Тернополі жінка на машині протаранила двері кафедрального собору. Її госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Сергія Надала.
"Нелюди сплюндрували святиню Тернополя - Архикафедральний Собор УГКЦ. Протаранивши ворота, вхідні двері на автомобілі, знищили плащаницю в храмі", - зазначив він.
Мер вже звернувся в поліцію і СБУ, щоб якомога швидше знайти хуліганів і притягнути їх до відповідальності. А також пообіцяв відновити святиню.
За даними поліції, центральні металеві двері Кафедрального собору знесла 35-річна мешканка Тернополя на автомобілі "Ауді". Її госпіталізували, автомобіль помістили на штрафмайданчик. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Фото: авто на місці інциденту (facebook.com/gynp.ternopil)
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Тернополі завершується опалювальний сезон.
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