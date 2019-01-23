У центрі Тернополя згорів тролейбус

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Причина загоряння встановлюється

У Тернополі співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували пожежу в тролейбусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба ДСНС.

Повідомляється, 13:31 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про загорання тролейбуса. У короткі терміни вогнеборці зупинили поширення полум'я, а вже в 13:49 - повністю ліквідували пожежу.

В даний час ймовірна причина займання, обставини події і розмір матеріального збитку встановлюються.

Фото (tr.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Волинській області 25 грудня на трасі загорівся двоповерховий автобус "Київ-Варшава". Ніхто не постраждав, пасажири і водії встигли вчасно вийти з салону. Пожежа сталася в двоповерховому автобусі Neoplan на трасі М-07 Ковель - Київ біля зупинки с. Мар'янівка Ковельського району.

Автобус слідував за маршрутом "Київ-Варшава", на момент виникнення пожежі всередині знаходилося 10 осіб (7 пасажирів і три людини екіпажу). В результаті пожежі ніхто з людей не постраждав".