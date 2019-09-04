У Тернополі у двір ректора ТНЕУ кинули вибухівку, є постраждалі

У Тернополі відбувся замах на ректора Тернопільського національний економічний університет Андрія Крысоватого, постраждали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що 4 вересня близько 8 ранку у дворі заміського будинку ректора ТНЕУ, який знаходиться в с.Петриків під Тернополем, стався вибух невідомого пакета.

За словами очевидців, вибух стався під час того, як Крысоватый взяв пакет в руки. В результаті ректор отримав сильне поранення лівої руки. Також постраждала його дружина. Обох доставлено в лікарню. За повідомленнями лікарів, стан потерпілих важкий.

Поблизу вибухопакета також була виявлена записка, яку могли залишити організатори замаху.

У поліції поки цю подію не коментують.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі затримали чоловіка, який обстріляв позашляховик на трасі Київ-Одеса. Після обстрілу, чоловік скоїв розбійний напад на поштове відділення.

Також повідомлялося, що в Києві скоїли напад на тодішнього народного депутата Віталія Купрія. Невідомі заляпали нардепу обличчя сльозогінним газом і облили рідиною схожою на екскременти.