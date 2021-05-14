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У Тернополі до кінця року відновлять найдовшу трасу області в рамках "Великого будівництва"

Автор: РБК-Україна

У Тернопільській області до кінця року будуть відновлені 212 км дороги М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Це найдовша траса області, а її ремонт відбувається у рамках програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє Тернопільська ОДА.

Ремонт 145 км, уточнив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, було розпочато у 2020 році. На окремих ділянках тут вже почали влаштування фінішного шару покриття. Зокрема, укладання 5-сантиметрового шару щебенево-мастичного асфальтобетону проходить на лівому проїзду від села Воля до селища Велика Березовиця.

Після укладання фінішного шару покриття дорожники приступлять до нанесення розмітки з "холодного пластику", термін служби якого мінімум 3 роки.

Роботи виконує підрядна організація ТОВ "Техно-Буд-Центр".

Як зазначили у Службі автомобільних доріг Тернопільської області, введення в експлуатацію всього об'єкта відбудеться тільки після отримання позитивного висновку ДП Дор'якість.

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, до кінця 2023 року в Україні має бути завершено відновлення всієї мережі державних доріг.

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Новини України ТернопільВелике будівництво