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В Тернопольской области спецслужбы РФ пытались завербовать школьника для диверсий

Фото: в Тернопольской области спецслужбы РФ пытались завербовать школьника для диверсий (t.me/UA_National_Police)
Автор: Татьяна Степанова

В Тернопольской области российские спецслужбы пытались завербовать шестиклассника для поджогов объектов критической инфраструктуры. Однако школьник обратился в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тернопольской областной прокуратуры.

"К сожалению, фиксируем отдельные случаи вербовки российскими спецслужбами несовершеннолетних для участия в диверсионной деятельности. На этом фоне совместная работа прокуратуры и полиции по профилактической работе среди детей дают положительные результаты", - говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, недавно к инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение в социальной сети Telegram от неизвестного аккаунта с предложением подработки, путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий.

Ему была отправлена видеозапись, в которой демонстрировались способы заработка и ссылки на Telegram-канал для регистрации.

"Шестиклассник не соблазнился на обещанные деньги, а сообщил об этом факте офицеру образовательной безопасности. Правоохранители пообщались с сознательным школьником и поблагодарили за его позицию. Такой поступок - это свидетельство, что дети могут быть проинформированными о вызовах времени и ответственными", - добавили правоохранители.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила российские спецслужбы на вербовке украинских подростков для совершения антисемитских провокаций и актов вандализма в разных регионах Украины, чтобы попытаться расшатать внутреннюю обстановку в стране и дискредитировать наше государство на международной арене.

В прошлом году СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ России. В нее входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины.

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