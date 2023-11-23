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В Тернопольской области прикрыли "спецпредприятие" по вывозу уклонистов, - полиция

Четверг 23 ноября 2023 17:00
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В Тернопольской области прикрыли "спецпредприятие" по вывозу уклонистов, - полиция Иллюстративное фото: в Тернопольской области задержали огранизаторов схемы вывоза уклонистов (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)
Автор: Владимир Костырин

В Тернопольской области правоохранители задержали организаторов очередного канала по незаконной переправке мужчин, уклоняющихся от службы в армии, за границу. Для этой схемы злоумышленники создали специальное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, к организации деятельности преступной группировки причастны двое киевлян и жители Тернопольской и Львовской областей.

"Стоимость "зеленого света" на границе составила 8000 долларов США. По предварительной информации, услугами "схемщиков" успели воспользоваться не менее 20 человек", - рассказали в полиции.

В Департаменте стратегических расследований НПУ добавили, что данные клиентов злоумышленники незаконно внесли в информационную систему.

Какая схема

Организатором этого "бизнеса" на уклонистах стал 48-летний житель Киева. Фигурант открыл предприятие, которое занималось предоставлением услуг пассажирских и грузовых перевозок.

"Это давало ему возможность вносить необходимые данные уклоняющихся в информационную систему для беспрепятственного выезда в страны Европы", - говорится в сообщении НПУ.

Чтобы маскировать такую деятельность, злоумышленник каждые 2 недели проводил перерегистрацию транспортного средства для замены номерных знаков.

Также фигурант привлек к "бизнесу" несколько сообщников, каждый из которых отвечал за свое направление работы:

  • поиск желающих избежать мобилизации и незаконно выехать за пределы Украины,
  • организация выезда уклонистов,
  • осуществление юридического и бухгалтерского сопровождения.

Свои "услуги" организатор группировки оценивал в 8000 долларов США, которые затем распределял между соучастниками преступной деятельности.

Задержание организаторов вывоза уклонистов

21 ноября организатора незаконного "бизнеса" задержали в ходе проведения спецоперации правоохранители при силовой поддержке спецназовцев "КОРД" и роты полиции особого назначения.

Это произошло при получении фигурантом второго транша в 4 тысячи долларов. Перед этим полицейские задокументировали факт получения им еще 4 тысяч "зеленых".

Злоумышленника и еще одного фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Одессе директора кадрового агентства, который переправлял уклонистов в ЕС. Они выезжали под видом гастарбайтеров.

Напомним также, перед этим Нацполиция раскрыла прайс организаторов очередной схемы вывоза уклонистов из Украины

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НПУ Тернопольская область национальная полиция
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