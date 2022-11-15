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В Тернопольской области 90% потребителей остались без света

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Киев, Вторник 15 ноября 2022 18:27
В Тернопольской области 90% потребителей остались без света Фото: свет в Тернопольской области отсутствует у 90% пользователей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за ракетных ударов РФ в Тернопольской области около 90% потребителей остались без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

"В настоящее время 90% Тернопольской области без электропитания. "Укрэнерго" сообщило, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света. Подготовьте павербанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска сегодня, 15 ноября, нанесли по Украине наибольший удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

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Тернопольская область ракетный удар Электроэнергия
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