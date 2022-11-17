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Срок пребывания за границей увеличили для одной категории украинских мужчин

Фото: водителям увеличили срок пребывания за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Срок пребывания водителей за границей увеличен с 45 до 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 15 ноября 2022 г. №1285.

Согласно документу, во время военного положения могут непрерывно находиться за границей не более 60 календарных дней водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Пропуск за границу возможен при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Решением сняты ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.

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Кабинет Министров Украины