Как отмечается в сводке, в настоящее время Россия испытывает нехватку рабочей силы, которая становится серьезной проблемой в некоторых отраслях. По оценкам издания "Известия", в 2023 году в России не хватало на 4,8 млн рабочих рук. Например, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в 2023 году.

По данным британской разведки, нехватка рабочей силы, по крайней мере частично, была вызвана войной России против Украины, которая привела к мобилизации части работающего населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов, стремящихся избежать призыва. Совсем недавно нехватка рабочей силы усугубилась ограничениями на трудоустройство мигрантов, введенными после террористического инцидента ИГИЛ-К в Москве 22 марта 2024 года.

В результате нехватки рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможные поправки к российскому Трудовому кодексу. В случае принятия это будет означать, что избыточная рабочая сила может быть перемещена под надзор государства на место работы, где не хватает рабочей силы, говорится в сообщении.

"Переезды будут временными, и работники будут переведены только с их согласия. Однако, хотя это и не является принудительным, это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы", - отмечают Минобороны Британии.

Крепостное право для жителей России

Напомним, крепостное право было отменено на территории России в 1861 году примерно в то же время, что и рабство в южных штатах США. Однако крепостное право для крестьян в селах и трудовая повинность для рабочих в городах были возращены в 1917 году после переворота большевиков. Ограничения были частично отменены в 1950-х годах, но продолжали действовать до падения СССР в 1991 году.