На территории НПЗ в Феодосии, которое атаковала Украина, стоял "Панцирь-С1": спутниковые снимки

По данным СМИ, "Панцирь-С1" стоял на территории НПЗ еще с 2022 года. Однако он не помог отразить атаку на нефтяной терминал.

"Установленный на подиуме "Панцирь" можно увидеть как на видео, опубликованном Telegram-каналом "АТЕШ", так и на спутниковых снимках", - пишет "Радио Свобода".

Следует заметить, что такие же "Панциры" на подиумах ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры. На подиум их ставят для увеличения дальности обнаружения целей. В Подмосковье они также были размещены недалеко от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огареве.

Атака на нефтебазу

Сегодня ночью на нефтебазе в Феодосии вспыхнул пожар. Предварительно, она была поражена беспилотниками.

Известно, что пожар был на АО "Морской нефтяной терминал", ранее уже атакованном. Весной этого года территорию нефтебазы упали четыре беспилотника, что повлекло повреждение магистрального трубопровода и пожар. Работников тогда эвакуировали, а на ликвидацию огня ушло полтора часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .