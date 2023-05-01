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Территория всеобъемлющего рабства. Данилов объяснил, почему РФ должна исчезнуть в современном виде

Новина українською →
Понедельник 01 мая 2023 17:43
Территория всеобъемлющего рабства. Данилов объяснил, почему РФ должна исчезнуть в современном виде Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия должна перестать существовать в современном виде и в современных границах, ведь это территория всеобъемлющего рабства, которой руководят лица с психическими расстройствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Там, где судьба Украины пересекается с Россией, - это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий. Все, что касается Россия, превращается в смерть, гниль и грязь", - написал он.

Данилов напомнил, что на протяжении веков РФ реализовывала продуманную и целенаправленную политику уничтожения Украины - языка, культуры и истории. По его словам, ненависть ко всему украинскому лежит в основе людоедской идеологии "русского мира".

Так называемое "окончательное решение" украинского вопроса - это не что иное, как национальная идея РФ. В свою очередь, свободная и независимая Украина - это исторический приговор для России как страны, государства, империи, которая не смогла полноценно стать ни первым, ни вторым, ни третьим.

"Миллионы нерожденных украинских детей, ненаписанных книг, непрочитанных стихов. Поломанные судьбы, украденное прошлое и попытка украсть наше будущее!" - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов продолжил, что Россия - это территория всеобъемлющего рабства и насилия как нормы. Это доминирование смиренного человеческого стада без чувства достоинства и самоуважения.

Секретарь СНБО отметил, что РФ - это образование, которое всем своим существованием доказало, что может жить только находясь по колено в своей или чужой крови. Это то, что не реформируется и не лечится.

Данилов отметил, что в России рабство считается нормой, а свобода - отклонением.

"Элита" в роли дворовых холопов у Хозяина, без позиции, принципов и гордости. Руководители с психическими расстройствами - комплексами неполноценности, мании величия и преследования", - написал он.

По его словам, Россия - это порабощенные страны и народы Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Дальнего Востока. Это уничтоженные языки и культуры колонизированных народов. Стерта из памяти история о сопротивлении колонизации и русификации.

Напоследок он добавил, что Россия - это коллективная ответственность и вина за преступления путинизма против Украины. Именно так, по словам Данилова, выглядит подлинное лицо российского нацизма.

Напомним, секретарь СНБО считает, что распад России произойдет в течение трех-семи лет.

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Российская Федерация Алексей Данилов
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