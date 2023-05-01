Територія всеосяжного рабства. Данілов пояснив, чому РФ має зникнути у сучасному вигляді

Росія має перестати існувати у сучасному вигляді та сучасних кордонах, адже це територія всеосяжного рабства, якою керують особи з психічними розладами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова .

"Там, де доля України перетинається з Росією, - це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається Росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд", - написав він.

Так, Данілов нагадав, що протягом століть РФ реалізовувала продуману та цілеспрямовану політику нищення України - мови, культури та історії. За його словами, ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології "руського миру".

Так зване "остаточне вирішення" українського питання - це не що інше, як національна ідея РФ. У свою чергу вільна та незалежна Україна - це історичний вирок для Росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім.

"Мільйони ненароджених українських дітей, ненаписаних книг, непрочитаних віршів. Поламані долі, вкрадене минуле і спроба вкрасти наше майбутнє!" - підкреслив секретар РНБО.

Данілов продовжив, що Росія - це територія всеосяжного рабства і насильства як норми. Це домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги.

Секретар РНБО зазначив, що РФ - це утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити лише знаходячись по коліна у своїй або чужій крові. Це те, що не реформується і не лікується.

Данілов зазначив, що в Росії рабство вважається нормою, а свобода - відхиленням.

""Еліта" в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості. Керманичі з психічними розладами - комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування", - написав він.

За його словами, Росія - це поневолені країни та народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу. Це знищені мови і культури колонізованих народів. Стерта з пам’яті історія про спротив колонізації та зросійщенню.

Наостанок він додав, що Росія - це колективна відповідальність і вина за злочини путінізма проти України. Саме так, за словами Данілова, виглядає справжнє обличчя російського нацизму.

Нагадаємо, секретар РНБО вважає, що розпад Росії відбудеться протягом трьох-семи років.

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