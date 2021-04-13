Терехов не справляється з ситуацією в Харкові, його передвиборні позиції слабнуть, - експерт

"Харків без Геннадія Кернеса стрімко рухається до точки біфуркації. В цій точці - 31 жовтня - вирішиться: або систему, тобто, Харків, накриє хаос і невизначеність, або все вийде на новий рівень впорядкованості", - пише експерт.

За його словами, швидкі дострокові вибори, які повинні були б, змусити нинішню владу міста працювати максимально ефективно, лише погіршують ситуацію. Терехов вже поступається на старті й "намагається надолужити згаяне, але робить тільки гірше", вважає Карасьов.

"Намагаючись наростити собі популярність, Терехов не зважився запровадити непопулярні жорсткі карантинні обмеження під час третьої хвилі COVID-19. Навпаки почав часто з'являтися на публіці й без маски, і влаштовувати масляні гуляння. А ситуація з COVID-19 чи не найгірша в країні, лікарні переповнені, люди помирають. Медична система в колапсі, оскільки була абсолютно не підготовлена до нової хвилі епідемії, яку передбачали ще на Новий рік", - зазначив експерт.

Також він додав, що в міськраді команда, яка працювала з Кернесом, поступово дистанціюється від Терехова, не вірячи в його перемогу. Сам Терехов, намагаючись наростити собі популярність, дає харків'янам свідомо нездійсненні обіцянки.

"Так сталося з Коксохімом, на який тимчасовий мер обіцяв знайти управу, але не знайшов. Так сталося з тарифами на послуги ЖКГ, які піднялися відразу ж після обіцянки Терехова цього не робити. Ну а війна білбордів, яку тимчасовий мер влаштував з Добкіним, виглядала несерйозно", - додає політолог.

На його думку, причиною того, що Терехов не справляється з ситуацією і не сприймається більшістю харків'янам як майбутній мер, криється у відсутності у нього достатньої політичної ваги, який "заробляється роками політичної діяльності".