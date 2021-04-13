Терехов не справляється з ситуацією в Харкові, його передвиборні позиції слабнуть, - експерт

Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов не справляється з ситуацією в місті. У зв'язку з чим, його стартове положення перед виборами погіршується.
Про це заявив політичний експерт Вадим Карасьов в Facebook.
"Харків без Геннадія Кернеса стрімко рухається до точки біфуркації. В цій точці - 31 жовтня - вирішиться: або систему, тобто, Харків, накриє хаос і невизначеність, або все вийде на новий рівень впорядкованості", - пише експерт.
За його словами, швидкі дострокові вибори, які повинні були б, змусити нинішню владу міста працювати максимально ефективно, лише погіршують ситуацію. Терехов вже поступається на старті й "намагається надолужити згаяне, але робить тільки гірше", вважає Карасьов.
"Намагаючись наростити собі популярність, Терехов не зважився запровадити непопулярні жорсткі карантинні обмеження під час третьої хвилі COVID-19. Навпаки почав часто з'являтися на публіці й без маски, і влаштовувати масляні гуляння. А ситуація з COVID-19 чи не найгірша в країні, лікарні переповнені, люди помирають. Медична система в колапсі, оскільки була абсолютно не підготовлена до нової хвилі епідемії, яку передбачали ще на Новий рік", - зазначив експерт.
Також він додав, що в міськраді команда, яка працювала з Кернесом, поступово дистанціюється від Терехова, не вірячи в його перемогу. Сам Терехов, намагаючись наростити собі популярність, дає харків'янам свідомо нездійсненні обіцянки.
"Так сталося з Коксохімом, на який тимчасовий мер обіцяв знайти управу, але не знайшов. Так сталося з тарифами на послуги ЖКГ, які піднялися відразу ж після обіцянки Терехова цього не робити. Ну а війна білбордів, яку тимчасовий мер влаштував з Добкіним, виглядала несерйозно", - додає політолог.
На його думку, причиною того, що Терехов не справляється з ситуацією і не сприймається більшістю харків'янам як майбутній мер, криється у відсутності у нього достатньої політичної ваги, який "заробляється роками політичної діяльності".
Нагадаємо, 30 березня народні депутати підтримали питання позачергових виборів міського голови Харкова. Вибори призначили на неділю 31 жовтня 2021 року.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, 17 грудня 2020 мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавіруса у Німеччині, помер.
Депутати Харківської міської ради VIII скликання під час першої сесії 9 грудня обрали секретарем міськради Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.