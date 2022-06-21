Терехов зробив заяву про евакуацію з Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що кожен мешканець має ухвалити рішення – потрібно йому евакуюватися з міста чи ні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.
"Щодо людей, евакуації, я повторю ще раз, як мер міста, як харків'янин, я розумію відповідальність, яка лежить на мені та на керівництві області, міста. Кожен приймає для себе рішення - залишатися в Харкові чи не залишатися", - сказав він.
Терехов нагадав: якщо люди захочуть - у них є сьогодні шляхи евакуації.
"Вони можуть виїхати в інше місце", - наголосив мер Харкова.
Як повідомлялося, у Харкові з 19 червня різко збільшилася інтенсивність вогню.
Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.
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