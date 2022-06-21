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Терехов зробив заяву про евакуацію з Харкова

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що кожен мешканець має ухвалити рішення – потрібно йому евакуюватися з міста чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Щодо людей, евакуації, я повторю ще раз, як мер міста, як харків'янин, я розумію відповідальність, яка лежить на мені та на керівництві області, міста. Кожен приймає для себе рішення - залишатися в Харкові чи не залишатися", - сказав він.

Терехов нагадав: якщо люди захочуть - у них є сьогодні шляхи евакуації.

"Вони можуть виїхати в інше місце", - наголосив мер Харкова.

Як повідомлялося, у Харкові з 19 червня різко збільшилася інтенсивність вогню.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.

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Харків