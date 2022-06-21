Терехов зробив заяву про евакуацію з Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що кожен мешканець має ухвалити рішення – потрібно йому евакуюватися з міста чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Щодо людей, евакуації, я повторю ще раз, як мер міста, як харків'янин, я розумію відповідальність, яка лежить на мені та на керівництві області, міста. Кожен приймає для себе рішення - залишатися в Харкові чи не залишатися", - сказав він.

Терехов нагадав: якщо люди захочуть - у них є сьогодні шляхи евакуації.

"Вони можуть виїхати в інше місце", - наголосив мер Харкова.