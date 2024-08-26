Теракт с ножом в Германии: суд выдал ордер на арест подозреваемого
Судья Федерального Верховного суда ФРГ выдал ордер на арест мужчины, которого подозревают в смертельном нападении с ножом на людей в городе Золинген.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Отмечается, что 26-летний подозреваемый является гражданином Сирии. Вероятно он выбросил документы, удостоверяющие личность, а после задержания предоставил следователям недостоверную информацию о своей личности.
СМИ обнародовали новые подробности о личности подозреваемого и его поведение после нападения. После нападения на людей Исса Х. сбежал после нападения с ножом в прошлую пятницу вечером и спрятался на заднем дворе.
Вероятно во время побега он выбросил окровавленную куртку и документы, удостоверяющие личность. Полиция нашла их и заранее знала его личность.
Теракт с ножом в Золингене
В пятницу, 23 августа, в городе Золинген (Германия) мужчина напал с ножом на посетителей фестиваля по случаю 650-й годовщины города. В результате теракта погибли трое, пострадали 8 человек.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
В субботу, 24 августа, нападавший сдался полицейским. Правоохранители установили, что мужчина является сирийцем по имени Исса аль Х, он прибыл в Германию в конце 2022 года.
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