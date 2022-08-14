Теракт в Єрусалимі: поліція затримала стрілка

Невідомий, який обстріляв автобус біля Стіни Плачу в Єрусалимі, затриманий. Це сталося сьогодні близько 8:00 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

"Надійшло повідомлення про те, що терорист, що минулої ночі обстріляв людей у Старому місті Єрусалима, затриманий", - пишуть місцеві ЗМІ.

При цьому наразі невідомо, чи затримано можливого спільника терориста.

Прес-служба поліції передає, що терорист здався і здав зброю, яку він використав під час обстрілу.

За даними журналістів, терориста затримали у районі Сільван (Сілуан, Шилоах).

Теракт в Єрусалимі

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня невідомий відкрив вогонь по автобусу "Егеда" на вулиці Маалі ха-Шалом у Єрусалимі, після чого втік. Через кілька хвилин він дав ще одну чергу - по людях, що були неподалік гробниці царя Давида. Внаслідок чого поранено 8 осіб, у тому числі вагітну жінку.