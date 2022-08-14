Теракт в Єрусалимі: поліція затримала стрілка
Невідомий, який обстріляв автобус біля Стіни Плачу в Єрусалимі, затриманий. Це сталося сьогодні близько 8:00 ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.
"Надійшло повідомлення про те, що терорист, що минулої ночі обстріляв людей у Старому місті Єрусалима, затриманий", - пишуть місцеві ЗМІ.
При цьому наразі невідомо, чи затримано можливого спільника терориста.
Прес-служба поліції передає, що терорист здався і здав зброю, яку він використав під час обстрілу.
За даними журналістів, терориста затримали у районі Сільван (Сілуан, Шилоах).
Теракт в Єрусалимі
Нагадаємо, в ніч на 14 серпня невідомий відкрив вогонь по автобусу "Егеда" на вулиці Маалі ха-Шалом у Єрусалимі, після чого втік. Через кілька хвилин він дав ще одну чергу - по людях, що були неподалік гробниці царя Давида. Внаслідок чого поранено 8 осіб, у тому числі вагітну жінку.