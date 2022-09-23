Тепловую генерацию "извлекают" частные ТЭС, - эксперт

"Должны понимать, что на ТЭС сейчас приходится самая большая нагрузка. Базовая нагрузка отпускают атомные электростанции, а регулирование частоты происходит путем ГЭС, ГАЭС, ТЭС и ТЭЦ. На сегодня тепловую генерацию фактически извлекает частная генерирующая компания. Насколько мне известно, они перевыполняют свой план, который был доказан диспетчером "Укрэнерго". Благодаря частной государственной генерации имеет сейчас возможность провести плановые ремонтные работы", - рассказал эксперт.

Комментируя подготовку к прохождению по Украине отопительного сезона и к чему готовиться украинцам зимой он подчеркнул, что рвение у энергетиков не меньше, чем у украинских защитников.

"Наша отрасль и люди в ней фантастические. Это герои энергетического фронта. Они сделали и делают все для того, чтобы, несмотря на все беспрецедентные ситуации и вызовы, отопительный сезон прошел успешно. Поэтому я настроен не столь пессимистично, как некоторые мои коллеги. И призываю украинцев. доверять энергетикам так же, как мы доверяем ВСУ", - рассказал Белявский.

Напомним, ранее компания ДТЭК помогла государственным ТЭС по поставкам угля. Государственное поколение получило около 50 тысяч тонн.