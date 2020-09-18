Тепловики заборгували "Чернівцігазу" за розподіл майже 22 млн гривень

"Чернівцітеплокомуненерго" заборгувало АТ "Чернівцігаз" за розподіл 21,8 млн гривень. На початок опалювального сезону сума заборгованості тепловиків збільшиться до 26,7 млн гривень, що ставить під загрозу своєчасний початок опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

"Про необхідність погашення боргів газорозподільна компанія попереджала тепловиків ще з березня поточного року. Через відсутність реакції з боку міського теплопостачального підприємства, в липні, "Чернівцігаз" вимушено звернувся до суду з позовною заявою про стягнення боргу в розмірі 11,5 млн гривень. Відтоді заборгованість підприємства комунальної теплокомуненергетики зросла до 21,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що про проблеми теплопостачальної компанії "Чернівцігаз" також неодноразово інформував місцеву владу. У зверненнях зазначалося, що без повного погашення заборгованості до 01.10.2020 року, об’єкти "Чернівцітеплокомуненерго" не будуть підключені до газорозподільної системи.

"Мільйонні борги тепловиків ставлять під загрозу початок опалювального сезону. Відповідно до законодавства, АТ "Чернівцігаз" не має права тепловикам-боржникам розподіляти природний газ. Окрім цього, через брак коштів "Чернівцігаз" не може вчасно модернізувати газорозподільну систему до початку опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що відбір природного газу з газорозподільної системи можливий лише за відсутності заборгованості перед газорозподільним підприємством та наявності номінацій на відповідний розрахунковий період. Такими є вимоги Кодексу газорозподільних систем та Закону України "Про ринок природного газу".