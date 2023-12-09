Тепловая генерация сжигает дополнительные объемы угля для поддержки энергосистемы, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

В частности, он рассказал, что солнечные и ветровые электростанции не всегда работают из-за погоды и их трудно балансировать. Экс-министр объяснил, что балансируются они не только гидроэлектростанциями, но и тепловыми электростанциями.

"Но тепловые электростанции изначально не предназначены для балансировки. Эти блоки 200, 300 МВт должны работать в равном графике", - сказал Плачков.

Он добавил, что блок нельзя быстро включить за 5-10 секунд, что занимает 5-6 часов. Кроме того, для запуска блока нужно использовать дополнительный объем угля, хотя в настоящее время еще не производится электроэнергия.

"У нас сегодня надо думать, где уголь для электростанций, потому что уже сжигается уголь и за счет того, что тепловые электростанции регулируют сегодня энергосистему очень много сжигается уголь", - подчеркнул экс-министр.

Напомним, что осенью из-за ремонта АЭС на тепловую генерацию была возложена дополнительная нагрузка.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских окупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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