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Теплота, но не везде. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня

Украина, Среда 24 января 2024 07:00
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Теплота, но не везде. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 января, в Украине почти везде будет теплая погода – до +5 оградусов. Но все-таки останутся регионы, где все еще будут бурлить "минусы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"24 января в Украине в течение дня будет преобладать достаточно теплая погода с температурой воздуха +1...+5 градусов", - рассказала она.

В то же время, в восточных областях и в Сумской области будет свежее, 0, -3 градуса.

Мокрый снег, временами дождь, ожидается в западных областях, во второй половине дня и вечером и на севере Украины, а также в центре Винницкой области.

"На остальной территории существенные осадки – вряд ли. Ветер в Украине будет повевать с юго-запада, предполагается порывистым, к сильному", - конститувала Диденко.

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В столице 24 января в течение дня температура воздуха будет составлять 0...+3 градуса. Будет порывистым юго-западный ветер. Мокрый снег пройдет уже вечером.

Когда ждать потепления и следующих морозов в Украине?

Как рассказывала Диденко ранее, повышение температуры воздуха ожидается с 24 января.

"А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января", - добавила она.

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