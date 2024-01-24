Теплота, но не везде. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня
Сегодня, 24 января, в Украине почти везде будет теплая погода – до +5 оградусов. Но все-таки останутся регионы, где все еще будут бурлить "минусы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"24 января в Украине в течение дня будет преобладать достаточно теплая погода с температурой воздуха +1...+5 градусов", - рассказала она.
В то же время, в восточных областях и в Сумской области будет свежее, 0, -3 градуса.
Мокрый снег, временами дождь, ожидается в западных областях, во второй половине дня и вечером и на севере Украины, а также в центре Винницкой области.
"На остальной территории существенные осадки – вряд ли. Ветер в Украине будет повевать с юго-запада, предполагается порывистым, к сильному", - конститувала Диденко.
Погода в Киеве
В столице 24 января в течение дня температура воздуха будет составлять 0...+3 градуса. Будет порывистым юго-западный ветер. Мокрый снег пройдет уже вечером.
Когда ждать потепления и следующих морозов в Украине?
Как рассказывала Диденко ранее, повышение температуры воздуха ожидается с 24 января.
"А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января", - добавила она.
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