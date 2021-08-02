Теплопостачальні підприємства заборгували "Сумигазу" понад 44,7 млн гривень

Теплопостачальні компанії міста Суми заборгували 23 млн гривень, Шостинського району – 10 млн гривень, Охтирського – 10 млн гривень, Конотопського – 500 тисяч гривень, Білопільського - 600 тисяч гривень, Роменського – 600 тисяч гривень.

"Відповідно до законодавства, оператори ГРМ не мають права здійснювати розподіл газу теплопостачальним підприємствам, які мають заборгованість за попередні періоди. Тому ми завчасно інформуємо місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, регулятора, громади про ситуацію з розрахунками теплових підприємств за розподіл газу. Оскільки несвоєчасний початок опалювального періоду або припинення транспортування природного газу до котелень взимку неминуче призведе до соціальної напруги", - зазначає комерційний директор АТ "Сумигаз" Денис Черненко.

У прес-службі зазначили, що у 2021 році підприємства, які виробляють тепло, продовжили нарощувати заборгованість за розподіл газу перед АТ "Сумигаз". Якщо на початок липня 2020 року сума боргів складала 6,6 млн гривень, то цього року вона досягла – 44,7 млн гривень. Мова про підприємства, які мають взимку забезпечувати теплом тисячі домогосподарств та непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та інші установи.

"Напередодні осінньо-зимового періоду заборгованість теплових організацій за доставку газу ставить під загрозу не лише сам початок опалювального сезону підприємствами ТКЕ, а й підготовку газових мереж до найбільшого сезонного навантаження. Адже саме влітку проводяться планові роботи з модернізації газових мереж, здійснюється більша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни ділянок газопроводів. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільної доставки газу впродовж опалювального сезону до домоволодінь й підприємств Сумщини", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, так само через системні неплатежі з боку виробників тепла газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно задіяні в проектах редизайну та модернізації газових мереж, що належать державі.

"Загалом 30% доходів АТ "Сумигаз" отримує саме за послуги розподілу газу, надані теплопостачальним компаніям. Тому зменшення рівня розрахунків з боку підприємств ТКЕ негативно позначаються не лише на внутрішньому фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на його контрагентах. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться у повідомленні.