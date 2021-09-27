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Тепло по всій країні та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 08:00
Тепло по всій країні та без опадів: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні без опадів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Погода в Україні сьогодні буде сухою і теплою, стовпчики термометрів місцями піднімуться до +22. Найтепліше буде на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вдень від +14 до +22, вночі від +5 до +10. Найтепліше буде в Закарпатській області. На півночі вдень від +13 до +15, вночі від +5 до +9.

У центральній частині вдень від +13 до +17, вночі від +4 до +8, на сході вдень від +13 до +16, вночі від +6 до +8, на півдні України вдень від +16 до +19, вночі від +8 до +12.

Тепло по всій країні та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні вдень від +13 до +15, вночі від +7 до +9. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Тепло по всій країні та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві

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