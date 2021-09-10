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Тепло та сонячно: прогноз погоди на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні на ці вихідні - 11 та 12 вересня - буде тепло та сонячно. В деяких областях температура повітря вдень досягне до +27.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

11 вересня буде мінлива хмарність та без опадів у всіх регіонах України.

На заході температура повітря вдень складе +23+26, а вночі +7+11.

На півночі вдень буде +23+26, а вночі +10+13.

На півдні буде вдень +22+27, а вночі +12+15.

На сході прогнозують вдень +24+26, а вночі +10+13.

У центрі вдень буде +24+26, а вночі +9+14.

Прогноз на неділю

12 вересня така ж погода залишиться у більшості областей. Тільки в Криму буде дощ та гроза.

На заході температура повітря вдень складе +23+26, а вночі +9+12.

На півночі вдень буде +23+26, а вночі +10+13.

На півдні буде вдень +22+27, а вночі +12+16.

На сході прогнозують вдень +24+26, а вночі +11+14.

У центрі вдень буде +24+26, а вночі +10+14.

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