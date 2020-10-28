Тепло та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 28 жовтня, прогнозують поліпшення погодних умов. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +12 до +19 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території України буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних регіонах.

У західних областях температура повітря очікується від +13 до +17, а вночі від +4 до +10.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +13 до +17, а вночі вона опуститься до +5 +10 тепла.

У східних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +19. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5 +14 градусів.

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде суха та тепла погода. Температура повітря вдень буде спостерігатися в межах +13 +17, а вночі вона опуститься до +4 +8.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні.

Також Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.