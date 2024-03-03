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Тепло будет не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Воскресенье 03 марта 2024 07:00
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Тепло будет не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будет плюсовая температура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода на Украине сегодня, 3 марта, будет солнечной, но в некоторых областях возможны мелкие дожди. Тепло будет не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Небольшие дожди прогнозируются на западе Украины, а именно в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем в восточных областях местами порывы до 15-18 м/с.

Столбики термометров покажут днем в большинстве областей +3 +8 градусов, а на западе до +6 +11.

Ночью ожидается от +2 до -3, в западных областях от 0 до +5 градусов.

Тепло будет не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже будет солнечно, осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +4 +6 градусов, а ночью около нуля.

Тепло будет не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине в первый месяц весны.

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