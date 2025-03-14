Тепло в авто в любую погоду: как выбрать дополнительный обогреватель

Причин, по которым в машине не греет штатная печка, достаточно у любой модели. С другой стороны, на первый взгляд вариантов заменить ее тоже немало. Но далеко не каждый обогреватель на самом деле может обогреть людей, которые едут в автомобиле.

Поскольку эта тема на протяжении десятилетий остается актуальной для тысяч и тысяч автомобилистов, оригинальных идей пытливым водительским умом рождено немало. Поэтому сначала мы скажем, какой обогреватель вам точно не нужен.

Неправильные обогреватели

Не стоит связывать свой автомобиль с такими обогревателями:

Паяльная лампа. Старомодный и незамысловатый девайс предназначен для других задач, но воздух тоже нагревает эффективно. Беда в том, что вместе с тем от выдает целый факел пламени температурой 500 - 1000 градусов C, который может мгновенно сжечь полмашины.

Электрический дуйчик. Самый современный девайс, который несколько лет назад кто-то начал агрессивно продавать через интернет. Заметно обогревать салон он не может, потому что работает от розетки подкуривателя, которая не способна выдержать более 120 - 150 ватт мощности (например, действительно эффективный бытовой электрообогреватель потребляет 1000 - 2000 ватт.)

Масляный радиатор (маслорадиатор). Вариант, доступный только самым мастеровитым кулибиным, и если вы не знаете, о чем идет речь, не стоит и разбираться. Скажем только, что попытки обогревать салон теплом масла, которое циркулирует в системе смазки двигателя, бесполезны для мотора и бессмысленны для людей: тепло в машине не станет.

Правильные обогреватели

Мы не можем сказать, что ниже приводим лучшие дополнительные обогреватели или что этот перечень будет исчерпывающим, но это варианты испытанные и чаще всего безопасные.

Автономный подогреватель (т.н. автономка). Назвать этот вариант идеальным мешает только его цена. И ещё тот факт, что в конце концов он использует часть штатного "климата" - который, как мы понимаем, на конкретном авто может быть проблемным. Однако это еще и наиболее безопасный способ обогреть салон машины, а вместе с тем прогревается и ее двигатель. Автономка использует топливо из бака машины, и очень важно, что она позволяет программировать микроклимат в машине и дистанционно управлять им. Поскольку инсталляция связана с вмешательством в систему охлаждения двигателя и в электрооборудование машины, такая система обходится владельцу в 400 - 1000 долларов.

Газовый отопитель. Полная противоположность первому случаю, своего рода экспромт: устройство фактически туристское, однако при определенных условиях удобное и эффективное. Не все в порядке с безопасностью, потому что при использовании газового обогревателя надо соблюдать особые правила безопасности: обеспечить вентиляцию и держать устройство на расстоянии от обивки и пластика интерьера. Инфракрасная горелка, которая выдает тепло, объединена в один корпус с регулятором и отсеком для 220-граммового баллончика с пропан-бутаном. Поэтому пламя здесь закрыто практически со всех сторон. Цена такой мини-печки от 30 долларов, полный баллончик с газом обходится еще порядка 1-2 долларов. Если пользоваться газовым обогревателем на ходу, его надо как-то зафиксировать.

Переносной дизельный обогреватель. Очень интересное устройство, рассчитанное на большую производительность, фактически это переносная печь в форм-факторе компактного чемодана. Потребляет дизтопливо, залитое прямо в него самого, управляется с пульта, имеет автоматизированный запуск, также часто его можно программировать по таймеру и по температуре в помещении. Принципиальный недостаток в том, что нужно иметь два отверстия из машины наружу - для выпуска выхлопных газов на улицу и для забора свежего воздуха внутрь. И не в каждой легковой машине для такой печки найдется место: среднестатистическая модель имеет габариты 320x260x420 мм. Также требуется электрическое питание, которое можно брать от бортовой сети авто. Цена дизельного обогревателя в районе 300 долларов, в час ему нужно около 200 граммов дизтоплива.



Вкратце

Что есть то есть - иногда пристроить в салоне какие-то нештатный обогреватель получается проще и дешевле, чем привести в порядок штатный отопитель автомобиля. И все равно мы бы советовали уделить внимание в первую очередь родной климатической установке машины. А при инсталляции в авто какой-то дополнительной печки, если до этого дойдет дело, помните о правилах безопасности: пожарной, электротехнической и так называемой пассивной - на случай возможного ДТП.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.