RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тепло, но ветрено. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 января, в большинстве областей Украины еще удержится очень теплая, однако ветреная погода. В течение дня на Крещение температура воздуха составит +7...+12 градусов, в южной части +12...+18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Температура воздуха

"Но в западных областях уже начнется похолодание, там столбики термометров будут показывать +3...+6 градусов. Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая область еще будут теплее", - добавила синоптик.

Осадки

Дождь с переходом в мокрый снег (похолодание) ожидается в западной части Украины. На остальной территории осадки маловероятны.

Ветер

"Ветер еще остается порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду", - говорит Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве на Крещение ожидается теплая, до +8...+10 градусов, ветреная погода. Существенных осадков не предполагается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве