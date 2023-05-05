Тепло, но местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории нашей страны без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в среднем покажут днем +17 +22 градуса, а на юго-востоке до +24. Ночью температура опустится до +7 +12.

На западе и севере сегодня днем воздух прогреется до +11 +16 градусов, а ночью будет +4 +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но дожди не прогнозируются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +14 +16 градусов, а ночью от +6 до +8.