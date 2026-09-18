Тепло до +25 и дожди на западе: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 18 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до +25°. В западных областях возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве западных местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.
В западных и житомирских областях утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 20-25°, в западных областях местами 17-19°.
Фото: какой будет погода в Украине 18 сентября (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня переменная облачность, днем без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 21-23 °.
Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.
Также в Укргидрометцентре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".