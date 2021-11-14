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Тепло до +13 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Юлія Бойко

Погода в Україні 14 листопада буде сухою, опадів не очікується. Денна температура місцями підніметься до +13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України сухо і мінлива хмарність, вдень від +5 до +13, вночі від -1 до +3. На півночі вдень від +4 до +8, вночі від -1 до +2.

У центральній частині без опадів, вдень від +4 до +8, вночі від -1 до +2. На сході вдень від +4 до +8, вночі від -1 до +1.

На півдні вдень від + 8 до +11, вночі від -1 до +4, в окупованому Криму вдень до +12.

Погода в Києві

У Києві сьогодні вдень від +6 до +8, вночі від 0 до +2. Вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду, опадів не очікується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з понеділка очікується значне похолодання, і наступного тижня може випасти сніг.

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Погода в Україні