Теплее, но со снегом. Синоптики дали прогноз на завтра и назвали регионы, где ждать осадки

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)

Завтра, 30 марта, в Украине будет значительно теплее: хотя ночью может и разыграться мороз до 8 градусов, днем температура поднимется до +12 градусов. А осадки в виде снега, а днем в виде дождя, стоит ждать в восточных и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно с прояснениями. В восточных и Запорожской областях мокрый снег, днем с дождем; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. На остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, на крайнем юге страны около 0°;

днем 4-9° тепла, в Прикарпатье до 12°;

в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° тепла. Гололед и ветер Ночью и утром на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на юго-западный, 7-12 м/с.