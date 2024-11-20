Теперь так не делают: ТОП-5 опций, пропавших из современных авто

Форточка-ветровик

Было время, когда каждая машина (даже самый дешевый "Запорожец") в базе имела такое нехитрое устройство. Стеклянная форточка поворачивалась на оси таким образом, что ею можно было организовать либо вытягивание воздуха из салона во двор, либо направление его в салон с улицы. В первом случае это было эффективное средство вентиляции и противостояние запотеванию лобового стекла, во втором выходил заменитель кондиционера (почти без преувеличения) при движении на малой скорости. На некоторых машинах такие ветровички были не только на передних дверях, но и на задних.

Спальные места в салоне

Сидения, разлагающиеся в большую двуспальную кровать, были нормальным атрибутом у большинства машин вплоть до 1970-х годов прошлого века. Чтобы ложе получалось максимально ровным, конструкторы прибегали к разным ухищрениям, типа рычажных механизмов для подъема передних сидений и подпорок для поддержания разложенной спинки переднего дивана. Кстати, передний диван, когда-то занимавший место двух нынешних отдельных сидений – еще одна потерянная опция, хоть и не однозначно правильная.

Дворники на фарах

Это было очень полезное устройство, которое могло легко справиться не только с присохшей грязью, но и с льдом, не говоря уже о мокром снегу. И все это, в отличие от нынешних омывателей, не обязательно с бешеным расходом жидкости-незамерзайки. Потому что стеклянное стекло (именно так!) фар легко выдерживало работу щеток "на сухую". Да, этот механизм не был очень простым, но и дорогим тоже не считался – им комплектовали в том числе и массовые автомобили, например, класса нашей "Таврии". Собственно, правительственные лимузины тоже.

Лампочка под капотом

Многие модели авто имели такой девайс еще в 1970-е, а раньше разного рода фонарики, плафоны и бра были просто непременным атрибутом подкапотного пространства. Не только потому, что машины все время ломались – а потому, что они в разы чаще нуждались в обслуживании типа контроля масла и охлаждающей жидкости – и соответственно, их доливания. К счастью, в наше время делать ТО в дороге приходится только совсем нерадивым водителям. Но ведь доливать, например, незамерзайку омывателя в ранние зимние сумерки было бы удобнее при свете лампочки, а не мобильного телефона.

Велюровая обивка сидений

Да, было время, когда велюровый салон был нормальным делом даже в самой дешевой комплектации массовой народной модели. Дело не в том, что кто где-то жил слишком много, а в господствующей тогда другой шкале автомобильных ценностей. Достаточно сказать, что такой же велюр в те годы использовался и в интерьерах представительских лимузинов-"членовозов" (а никакая не кожа!). Если позволите, добавим, что в те же 1960 – 70-е вместе с велюром на сиденьях в тех же семейных седанчиках можно было увидеть мягкий и ворсистый ковер на полу.

Если коротко

Не откроем секрета, если скажем, что раньше и трава была зеленее, и девушки красивее, и автомобили крепче и жирнее. Но системы и опции, о которых мы упоминаем выше, потерялись в прошлом из-за объективного хода прогресса: приоритеты массового потребителя стали другими. По крайней мере, так решили автопроизводители, которые за эти опции отвечали.