RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Теперь официально. Кабмин назначил Чернышева главой "Нафтогаза"

Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК "Нефтегаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №983-р от 3 ноября.

"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу 4 ноября.

Алексей Чернышев с марта 2020 был министром развития общин и территорий. До этого с октября 2019 года он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

Ранее Чернышев занимался инвестиционным и девелоперским бизнесом, в его сферу бизнес-интересов входила коммерческая недвижимость. Имеет экономическое и юридическое образование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины.

Также раньше мы писали, что Юрий Витренко официально прекратил работу в должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Он занимал этот пост 1,5 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныНафтогаз УкраиныАлексей ЧернышовВерховная рада