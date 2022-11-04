Теперь официально. Кабмин назначил Чернышева главой "Нафтогаза"

"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу 4 ноября.

Алексей Чернышев с марта 2020 был министром развития общин и территорий. До этого с октября 2019 года он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

Ранее Чернышев занимался инвестиционным и девелоперским бизнесом, в его сферу бизнес-интересов входила коммерческая недвижимость. Имеет экономическое и юридическое образование.